Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Марк? Павлов

Отец ребёнка: Павел Дмитриев

Рождение ребёнка
1789

Сын: Никифор Павлов

Отец ребёнка: Павел Дмитриев

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Марфа Павлова

Отец ребёнка: Павел Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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