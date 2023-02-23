Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Марк? Павлов
Отец ребёнка: Павел Дмитриев
Рождение ребёнка
1789
Сын: Никифор Павлов
Отец ребёнка: Павел Дмитриев
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Марфа Павлова
Отец ребёнка: Павел Дмитриев
Смерть
Неизвестно