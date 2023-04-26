Григорий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Павлович

Григорий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

1760 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Павел Дмитриев

Мать: Марфа Иванова

Смерть
Неизвестно