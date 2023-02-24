(Купряшка Седашкин) Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1683
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Отец: Седайка Екимов
Мать: Учайка Остафиева
Рождение ребёнка
Около 1715
Дочь: Кялка? Купряшкина
Мать ребёнка: Алена Тетяшева
Рождение ребёнка
1723
Сын: (Дмитрий Купряшкин) Максимов
Мать ребёнка: Алена Тетяшева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алена Тетяшева
Смерть
1750