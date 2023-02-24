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(Купряшка Седашкин) Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1683

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: Седайка Екимов

Мать: Учайка Остафиева

Рождение ребёнка
Около 1715

Дочь: Кялка? Купряшкина

Мать ребёнка: Алена Тетяшева

Рождение ребёнка
1723

Сын: (Дмитрий Купряшкин) Максимов

Мать ребёнка: Алена Тетяшева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алена Тетяшева

Смерть
1750
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