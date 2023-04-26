Василий Ерофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти30.04.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Ерофей Дмитриев
Мать: Марья Михайловна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Григорий Васильев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Домна Васильева
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)
Рождение ребёнка
1819
Сын: Максим Васильевич
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)
Смерть
30.04.1860
Причина смерти: паралич