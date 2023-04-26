Василий Ерофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Ерофеев

Василий Ерофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

30.04.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Ерофей Дмитриев

Мать: Марья Михайловна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Григорий Васильев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Домна Васильева

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Максим Васильевич

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
30.04.1860
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: паралич
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close