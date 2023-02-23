Авдотья (Евдокия) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья (Евдокия)

Авдотья (Евдокия)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Григорий Васильев

Отец ребёнка: Василий Ерофеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Домна Васильева

Отец ребёнка: Василий Ерофеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Максим Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ерофеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Ерофеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close