Авдотья (Евдокия)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Григорий Васильев
Отец ребёнка: Василий Ерофеев
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Домна Васильева
Отец ребёнка: Василий Ерофеев
Рождение ребёнка
1819
Сын: Максим Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ерофеев
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Ерофеев
Смерть
Неизвестно