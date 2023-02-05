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Цветков (Костицын) Василий Иванович

Место рождения

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

07.01.1860 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Костицын Иван Михайлович

Мать: Костицына (Слободина) Анисья Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Сын Иоанна Костицына, священника Флоро-Лаврской церкви, что в Вотчине Павлова монастыря, Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
19.01.1817 ст.

Жена: Цветкова Наталия Захаровна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.12.1817 ст.

Дочь: Никифоровская (Цветкова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Цветкова Наталия Захаровна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Цветков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Цветкова Наталия Захаровна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Образование
15.06.1819 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил философский класс Семинарии.
Работа или профессия
05.09.1819 ст.
Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Посвящен во священника к Флоро-Лаврской Вотчинской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Голубева (Цветкова) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Цветкова Наталия Захаровна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
06.04.1830 ст.
Поповка Федоровская, Вожегодский район, Северный край
По сокращению клира переведен к Феодоровской Нижнеслободской церкви Вельского уезда.
Рождение ребёнка
06.02.1834 ст.

Сын: Цветков Лев Васильевич

Мать ребёнка: Цветкова Наталия Захаровна

Поповка Федоровская, Вожегодский район, Северный край
Восприемник: вотчины помещицы Макшеевой деревни Карповской крестьянин Никифор Алексеев.
Работа или профессия
28.07.1836 ст.
Богослово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
По прошению прихожан переведен к Иоанно-Богословской Кохтошской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
03.06.1838 ст.

Дочь: Цветкова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Цветкова Наталия Захаровна

Богослово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
07.01.1860 ст.
Богослово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

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