Цветков (Костицын) Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти07.01.1860 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1797
Сын Иоанна Костицына, священника Флоро-Лаврской церкви, что в Вотчине Павлова монастыря, Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
19.01.1817 ст.
Рождение ребёнка
28.12.1817 ст.
Дочь: Никифоровская (Цветкова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Цветкова Наталия Захаровна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Цветков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Цветкова Наталия Захаровна
Образование
15.06.1819 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил философский класс Семинарии.
Работа или профессия
05.09.1819 ст.
Посвящен во священника к Флоро-Лаврской Вотчинской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Голубева (Цветкова) Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Цветкова Наталия Захаровна
Работа или профессия
06.04.1830 ст.
По сокращению клира переведен к Феодоровской Нижнеслободской церкви Вельского уезда.
Рождение ребёнка
06.02.1834 ст.
Мать ребёнка: Цветкова Наталия Захаровна
Восприемник: вотчины помещицы Макшеевой деревни Карповской крестьянин Никифор Алексеев.
Работа или профессия
28.07.1836 ст.
По прошению прихожан переведен к Иоанно-Богословской Кохтошской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
03.06.1838 ст.
Дочь: Цветкова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Цветкова Наталия Захаровна
Смерть
07.01.1860 ст.