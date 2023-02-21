Цветкова Наталия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь крестьянина Захара Семеновича, деревни Блазное.
Бракосочетание
Около 1816
Рождение ребёнка
28.12.1817 ст.
Дочь: Цветкова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Цветков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Цветков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Цветков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Цветкова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Цветков Василий Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1834 ст.
Отец ребёнка: Цветков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Цветкова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Цветков Василий Иванович
Смерть
Неизвестно