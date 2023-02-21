Цветкова Наталия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦветкова Наталия Захаровна

Цветкова Наталия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Дочь крестьянина Захара Семеновича, деревни Блазное.
Бракосочетание
Около 1816

Муж: Цветков Василий Иванович

Рождение ребёнка
28.12.1817 ст.

Дочь: Цветкова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Цветков Василий Иванович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Цветков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Цветков Василий Иванович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Цветкова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Цветков Василий Иванович

Рождение ребёнка
06.02.1834 ст.

Сын: Цветков Лев Васильевич

Отец ребёнка: Цветков Василий Иванович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Цветкова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Цветков Василий Иванович

Смерть
Неизвестно