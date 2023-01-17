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Цветков Лев Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1834 ст.

Дата смерти

16.12.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1834 ст.

Отец: Цветков Василий Иванович

Мать: Цветкова Наталия Захаровна

Бракосочетание
12.05.1858 ст.

Жена: Цветкова Мария Александровна

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Веселовская Александра Львовна

Мать ребёнка: Цветкова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Цветков Василий Львович

Мать ребёнка: Цветкова Мария Александровна

Рождение ребёнка
17.01.1862 ст.

Дочь: Вересова Серафима Львовна

Мать ребёнка: Цветкова Мария Александровна

Городские Починки, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дочь Цветкова Льва Васильевича, священника Воскресенской Градопочинковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Цветкова Илария Львовна

Мать ребёнка: Цветкова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Ильинская Евстолия Львовна

Мать ребёнка: Цветкова Мария Александровна

Рождение ребёнка
21.02.1868 ст.

Сын: Цветков Александр Львович

Мать ребёнка: Цветкова Мария Александровна

Рождение ребёнка
23.06.1870 ст.

Сын: Цветков Иван Львович

Мать ребёнка: Цветкова Мария Александровна

Сын священника.
Рождение ребёнка
16.01.1876 ст.

Дочь: Цветкова Лидия Львовна

Мать ребёнка: Цветкова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Цветкова Варвара Львовна

Мать ребёнка: Цветкова Мария Александровна

Смерть
16.12.1911 ст.
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