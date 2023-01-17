Цветков Лев Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1834 ст.
Дата смерти16.12.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1834 ст.
Бракосочетание
12.05.1858 ст.
Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Веселовская Александра Львовна
Мать ребёнка: Цветкова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Цветкова Мария Александровна
Рождение ребёнка
17.01.1862 ст.
Дочь: Вересова Серафима Львовна
Мать ребёнка: Цветкова Мария Александровна
Городские Починки, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дочь Цветкова Льва Васильевича, священника Воскресенской Градопочинковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Цветкова Илария Львовна
Мать ребёнка: Цветкова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Ильинская Евстолия Львовна
Мать ребёнка: Цветкова Мария Александровна
Рождение ребёнка
21.02.1868 ст.
Сын: Цветков Александр Львович
Мать ребёнка: Цветкова Мария Александровна
Рождение ребёнка
23.06.1870 ст.
Сын: Цветков Иван Львович
Мать ребёнка: Цветкова Мария Александровна
Сын священника.
Рождение ребёнка
16.01.1876 ст.
Дочь: Цветкова Лидия Львовна
Мать ребёнка: Цветкова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Цветкова Варвара Львовна
Мать ребёнка: Цветкова Мария Александровна
Смерть
16.12.1911 ст.