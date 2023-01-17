Вересова (Цветкова) Серафима Львовна
Место рождения
Дата рождения17.01.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Вересов Владимир Матвеевич
Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович
Дочь: Торкова Лидия Матвеевна
Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович
Дочь: Ржаницына Варвара Матвеевна
Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович
Сын: Вересов Пантелеймон Матвеевич
Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович
Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович
Дочь: Тупысева Лариса Матвеевна
Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович
Сын: Вересов Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович
Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович
Дочь: Вересова Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович
Дочь: Вересова Ольга Матвеевна
Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович
Дочь: Вересова Вера Матвеевна
Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович
Сын: Вересов Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович
Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович