Вересова (Цветкова) Серафима Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вересова (Цветкова) Серафима Львовна

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Место рождения

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

17.01.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1862 ст.

Отец: Цветков Лев Васильевич

Мать: Цветкова Мария Александровна

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
04.02.1879 ст.

Муж: Вересов Матвей Константинович

Нившера, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
07.10.1880 ст.

Сын: Вересов Владимир Матвеевич

Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович

Нившера, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
13.10.1882 ст.

Дочь: Торкова Лидия Матвеевна

Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович

Нившера, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
30.10.1884 ст.

Дочь: Ржаницына Варвара Матвеевна

Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович

Нившера, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
25.10.1885 ст.

Сын: Вересов Пантелеймон Матвеевич

Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович

Нившера, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
04.01.1888 ст.

Сын: Вересов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович

Нившера, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
27.03.1890 ст.

Дочь: Тупысева Лариса Матвеевна

Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович

Нившера, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
03.11.1891 ст.

Сын: Вересов Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович

Нившера, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
04.04.1895 ст.

Сын: Вересов Степан Матвеевич

Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович

Нившера, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
26.01.1898 ст.

Дочь: Вересова Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
20.05.1900 ст.

Дочь: Вересова Ольга Матвеевна

Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
31.07.1903 ст.

Дочь: Вересова Вера Матвеевна

Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
04.11.1905 ст.

Сын: Вересов Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
14.07.1907 ст.

Сын: Вересов Борис Матвеевич

Отец ребёнка: Вересов Матвей Константинович

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно
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