Торкова (Вересова) Лидия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения13.10.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1882 ст.
Бракосочетание
Около 1903
Рождение ребёнка
1904
Сын: Торков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Торков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Торков Серафим Николаевич
Отец ребёнка: Торков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Торкова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Торков Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно