Торкова (Вересова) Лидия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торкова (Вересова) Лидия Матвеевна

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Место рождения

Нившера, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

13.10.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1882 ст.

Отец: Вересов Матвей Константинович

Мать: Вересова Серафима Львовна

Нившера, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Около 1903

Муж: Торков Николай Николаевич

Жешарт, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1904

Сын: Торков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Торков Николай Николаевич

Жешарт, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1905

Сын: Торков Серафим Николаевич

Отец ребёнка: Торков Николай Николаевич

Жешарт, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Торкова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Торков Николай Николаевич

Жешарт, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно
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