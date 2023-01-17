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Торков Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1903

Жена: Торкова Лидия Матвеевна

Жешарт, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Работа или профессия
Около 1903
Жешарт, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Определен во священника к Воскресенской Жешартской церкви Яренского уезда.
Рождение ребёнка
1904

Сын: Торков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Торкова Лидия Матвеевна

Жешарт, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1905

Сын: Торков Серафим Николаевич

Мать ребёнка: Торкова Лидия Матвеевна

Жешарт, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Торкова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Торкова Лидия Матвеевна

Жешарт, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно
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