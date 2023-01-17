Торков Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1903
Жена: Торкова Лидия Матвеевна
Работа или профессия
Около 1903
Определен во священника к Воскресенской Жешартской церкви Яренского уезда.
Рождение ребёнка
1904
Сын: Торков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Торкова Лидия Матвеевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Торков Серафим Николаевич
Мать ребёнка: Торкова Лидия Матвеевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Торкова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Торкова Лидия Матвеевна
Смерть
Неизвестно