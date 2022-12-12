Вересов Владимир Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВересов Владимир Матвеевич

Вересов Владимир Матвеевич

avatar

Место рождения

Нившера, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

07.10.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1880 ст.

Отец: Вересов Матвей Константинович

Мать: Вересова Серафима Львовна

Нившера, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Работа или профессия
Около 1900
Глотово, Удорский муниципальный район, Республика Коми
Определен псаломщиком к Христорождественской Глотовской церкви Яренского уезда.
Бракосочетание
Около 1900

Жена: Вересова Мария Ильинична

Глотово, Удорский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
29.04.1901 ст.

Сын: Вересов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Вересова Мария Ильинична

Глотово, Удорский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
19.03.1903 ст.

Сын: Вересов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Вересова Мария Ильинична

Глотово, Удорский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
16.05.1904 ст.

Сын: Вересов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Вересова Мария Ильинична

Глотово, Удорский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1906

Сын: Вересов Иван Владимирович

Мать ребёнка: Вересова Мария Ильинична

Глотово, Удорский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
31.05.1910 ст.

Дочь: Вересова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Вересова Мария Ильинична

Глотово, Удорский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
04.07.1915 ст.

Дочь: Вересова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Вересова Мария Ильинична

Глотово, Удорский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close