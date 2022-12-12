Вересов Владимир Матвеевич
Место рождения
Дата рождения07.10.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1880 ст.
Работа или профессия
Около 1900
Определен псаломщиком к Христорождественской Глотовской церкви Яренского уезда.
Бракосочетание
Около 1900
Жена: Вересова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
29.04.1901 ст.
Сын: Вересов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Вересова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
19.03.1903 ст.
Сын: Вересов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Вересова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
16.05.1904 ст.
Сын: Вересов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Вересова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
1906
Сын: Вересов Иван Владимирович
Мать ребёнка: Вересова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
31.05.1910 ст.
Дочь: Вересова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Вересова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
04.07.1915 ст.
Дочь: Вересова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Вересова Мария Ильинична
Смерть
Неизвестно