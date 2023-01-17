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Вересова Мария Ильинична

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Место рождения

Глотово, Удорский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

08.02.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Глотово, Удорский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Около 1900

Муж: Вересов Владимир Матвеевич

Глотово, Удорский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
29.04.1901 ст.

Сын: Вересов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Вересов Владимир Матвеевич

Глотово, Удорский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
19.03.1903 ст.

Сын: Вересов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Вересов Владимир Матвеевич

Глотово, Удорский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
16.05.1904 ст.

Сын: Вересов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Вересов Владимир Матвеевич

Глотово, Удорский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1906

Сын: Вересов Иван Владимирович

Отец ребёнка: Вересов Владимир Матвеевич

Глотово, Удорский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
31.05.1910 ст.

Дочь: Вересова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Вересов Владимир Матвеевич

Глотово, Удорский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
04.07.1915 ст.

Дочь: Вересова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Вересов Владимир Матвеевич

Глотово, Удорский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно
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