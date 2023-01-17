Вересова Мария Ильинична
Место рождения
Дата рождения08.02.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
29.04.1901 ст.
Сын: Вересов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Вересов Владимир Матвеевич
Рождение ребёнка
19.03.1903 ст.
Сын: Вересов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Вересов Владимир Матвеевич
Рождение ребёнка
16.05.1904 ст.
Сын: Вересов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Вересов Владимир Матвеевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Вересов Иван Владимирович
Отец ребёнка: Вересов Владимир Матвеевич
Рождение ребёнка
31.05.1910 ст.
Дочь: Вересова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Вересов Владимир Матвеевич
Рождение ребёнка
04.07.1915 ст.
Дочь: Вересова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Вересов Владимир Матвеевич
Смерть
Неизвестно