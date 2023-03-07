Тупысева (Вересова) Лариса Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупысева (Вересова) Лариса Матвеевна

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Место рождения

Нившера, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

27.03.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1890 ст.

Отец: Вересов Матвей Константинович

Мать: Вересова Серафима Львовна

Нившера, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Тупысева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Тупысев Николай Андреевич

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
08.10.1917 ст.

Сын: Тупысев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Тупысев Николай Андреевич

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
12.02.1919

Сын: Тупысев Авенир Николаевич

Отец ребёнка: Тупысев Николай Андреевич

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Парыгина Капитолина Николаевна

Отец ребёнка: Тупысев Николай Андреевич

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупысев Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно
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