Тупысева (Вересова) Лариса Матвеевна
Место рождения
Дата рождения27.03.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1890 ст.
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Тупысева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Тупысев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
08.10.1917 ст.
Сын: Тупысев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Тупысев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
12.02.1919
Сын: Тупысев Авенир Николаевич
Отец ребёнка: Тупысев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Парыгина Капитолина Николаевна
Отец ребёнка: Тупысев Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно