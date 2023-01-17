Тупысев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.10.1917 ст.
Дата смерти17.09.1971
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1917 ст.
Призыв на военную службу
20.07.1941
Петроградский РВК, Ленинградская обл., г.Ленинград, Петроградский р-н.
Место жительства
1941
Ленинград, Кировский, 67, кв.98.
Военная награда
27.12.1951
Медаль «За боевые заслуги».
Военная награда
30.12.1956
Орден Красной Звезды.
Демобилизация
17.02.1970
Военная служба
Неизвестно
Инженер-капитан 1 ранга. 182 зенитный артиллерийский полк противовоздушной обороны Северного флота; 190 зенитный артиллерийский полк.
Смерть
17.09.1971