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Тупысев Николай Николаевич

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Место рождения

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

08.10.1917 ст.

Дата смерти

17.09.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1917 ст.

Отец: Тупысев Николай Андреевич

Мать: Тупысева Лариса Матвеевна

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Призыв на военную службу
20.07.1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Петроградский РВК, Ленинградская обл., г.Ленинград, Петроградский р-н.
Место жительства
1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Ленинград, Кировский, 67, кв.98.
Военная награда
27.12.1951
Медаль «За боевые заслуги».
Военная награда
30.12.1956
Орден Красной Звезды.
Демобилизация
17.02.1970
Военная служба
Неизвестно
Инженер-капитан 1 ранга. 182 зенитный артиллерийский полк противовоздушной обороны Северного флота; 190 зенитный артиллерийский полк.
Смерть
17.09.1971
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