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Тупысев Николай Андреевич

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Место рождения

Залужье, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

01.12.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1891 ст.

Отец: Тупысев Андрей

Мать: не указана

Залужье, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
С 1909
Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Заведующий школами в Турье и Заборье, преподаватель русского языка и литературы.
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Тупысева Галина Николаевна

Мать ребёнка: Тупысева Лариса Матвеевна

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
08.10.1917 ст.

Сын: Тупысев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Тупысева Лариса Матвеевна

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
12.02.1919

Сын: Тупысев Авенир Николаевич

Мать ребёнка: Тупысева Лариса Матвеевна

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Парыгина Капитолина Николаевна

Мать ребёнка: Тупысева Лариса Матвеевна

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Работа или профессия
С 1933
Козьмино, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Директор и преподаватель Козьминской неполной средней школы.
Награда
01.11.1949
Орден Ленина.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупысева Лариса Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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