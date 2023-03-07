Тупысев Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1891 ст.
Отец: Тупысев Андрей
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1909
Заведующий школами в Турье и Заборье, преподаватель русского языка и литературы.
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Тупысева Галина Николаевна
Мать ребёнка: Тупысева Лариса Матвеевна
Рождение ребёнка
08.10.1917 ст.
Сын: Тупысев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Тупысева Лариса Матвеевна
Рождение ребёнка
12.02.1919
Сын: Тупысев Авенир Николаевич
Мать ребёнка: Тупысева Лариса Матвеевна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Парыгина Капитолина Николаевна
Мать ребёнка: Тупысева Лариса Матвеевна
Работа или профессия
С 1933
Козьмино, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Директор и преподаватель Козьминской неполной средней школы.
Награда
01.11.1949
Орден Ленина.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно