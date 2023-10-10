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Тупысев Авенир Николаевич

Место рождения

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

12.02.1919

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1919

Отец: Тупысев Николай Андреевич

Мать: Тупысева Лариса Матвеевна

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Призыв на военную службу
10.07.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Петроградский РВК, Ленинградская обл., г.Ленинград, Петроградский р-н.
Место жительства
1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ленинград, Кировский, 67, кв.23.
Военная награда
03.06.1947
Медаль «За оборону Советского Заполярья» (189 зенап ПМВБ СФ)
Военная награда
27.12.1951
Медаль «За боевые заслуги».
Военная награда
30.12.1956
Орден Красной Звезды.
Награда
22.02.1968
Орден «Знак Почета».
Демобилизация
07.09.1976
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За оборону Советского Заполярья», Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупысева Евдокия Владимировна

Военная служба
Неизвестно
Инженер-капитан 1 ранга. 186 зенитный артиллерийский полк (186 зенап, 1 д-н ПВО СФ).
Смерть
1982
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