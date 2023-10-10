Тупысев Авенир Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1919
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1919
Призыв на военную службу
10.07.1941
Петроградский РВК, Ленинградская обл., г.Ленинград, Петроградский р-н.
Место жительства
1941
Ленинград, Кировский, 67, кв.23.
Военная награда
03.06.1947
Медаль «За оборону Советского Заполярья» (189 зенап ПМВБ СФ)
Военная награда
27.12.1951
Медаль «За боевые заслуги».
Военная награда
30.12.1956
Орден Красной Звезды.
Награда
22.02.1968
Орден «Знак Почета».
Демобилизация
07.09.1976
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За оборону Советского Заполярья», Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Инженер-капитан 1 ранга. 186 зенитный артиллерийский полк (186 зенап, 1 д-н ПВО СФ).
Смерть
1982