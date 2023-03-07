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Тупысев Андрей

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Место рождения

Залужье, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Залужье, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Тупысев Александр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Залужье, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.12.1891 ст.

Сын: Тупысев Николай Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Залужье, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Баранова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Залужье, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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