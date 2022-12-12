Ржаницына (Вересова) Варвара Матвеевна
Место рождения
Дата рождения30.10.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1884 ст.
Бракосочетание
Около 1901
Рождение ребёнка
29.10.1903 ст.
Сын: Ржаницын Виталий Леонидович
Отец ребёнка: Ржаницын Леонид Валентинович
Рождение ребёнка
18.11.1905 ст.
Сын: Ржаницын Вениамин Леонидович
Отец ребёнка: Ржаницын Леонид Валентинович
Рождение ребёнка
06.05.1907 ст.
Сын: Ржаницын Николай Леонидович
Отец ребёнка: Ржаницын Леонид Валентинович
Рождение ребёнка
03.10.1908 ст.
Сын: Ржаницын Матвей Леонидович
Отец ребёнка: Ржаницын Леонид Валентинович
Рождение ребёнка
23.04.1910 ст.
Сын: Ржаницын Анатолий Леонидович
Отец ребёнка: Ржаницын Леонид Валентинович
Смерть
Неизвестно