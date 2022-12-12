Ржаницына (Вересова) Варвара Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына (Вересова) Варвара Матвеевна

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Место рождения

Нившера, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

30.10.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1884 ст.

Отец: Вересов Матвей Константинович

Мать: Вересова Серафима Львовна

Нившера, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Около 1901

Муж: Ржаницын Леонид Валентинович

Рождение ребёнка
29.10.1903 ст.

Сын: Ржаницын Виталий Леонидович

Отец ребёнка: Ржаницын Леонид Валентинович

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
18.11.1905 ст.

Сын: Ржаницын Вениамин Леонидович

Отец ребёнка: Ржаницын Леонид Валентинович

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
06.05.1907 ст.

Сын: Ржаницын Николай Леонидович

Отец ребёнка: Ржаницын Леонид Валентинович

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
03.10.1908 ст.

Сын: Ржаницын Матвей Леонидович

Отец ребёнка: Ржаницын Леонид Валентинович

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
23.04.1910 ст.

Сын: Ржаницын Анатолий Леонидович

Отец ребёнка: Ржаницын Леонид Валентинович

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно
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