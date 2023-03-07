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Ржаницын Леонид Валентинович

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Место рождения

Коквицы, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

23.05.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1881 ст.

Отец: Ржаницын Валентин Полиевктович

Мать: Ржаницына Александра Степановна

Коквицы, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Работа или профессия
15.03.1900 ст.
Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Определен псаломщиком к Воскресенской Турьинской церкви Яренского уезда.
Бракосочетание
Около 1901

Жена: Ржаницына Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
29.10.1903 ст.

Сын: Ржаницын Виталий Леонидович

Мать ребёнка: Ржаницына Варвара Матвеевна

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
18.11.1905 ст.

Сын: Ржаницын Вениамин Леонидович

Мать ребёнка: Ржаницына Варвара Матвеевна

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
06.05.1907 ст.

Сын: Ржаницын Николай Леонидович

Мать ребёнка: Ржаницына Варвара Матвеевна

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
03.10.1908 ст.

Сын: Ржаницын Матвей Леонидович

Мать ребёнка: Ржаницына Варвара Матвеевна

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
23.04.1910 ст.

Сын: Ржаницын Анатолий Леонидович

Мать ребёнка: Ржаницына Варвара Матвеевна

Туръя, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно
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