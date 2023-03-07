Ржаницын Леонид Валентинович
Место рождения
Дата рождения23.05.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1881 ст.
Работа или профессия
15.03.1900 ст.
Определен псаломщиком к Воскресенской Турьинской церкви Яренского уезда.
Бракосочетание
Около 1901
Рождение ребёнка
29.10.1903 ст.
Сын: Ржаницын Виталий Леонидович
Мать ребёнка: Ржаницына Варвара Матвеевна
Рождение ребёнка
18.11.1905 ст.
Сын: Ржаницын Вениамин Леонидович
Мать ребёнка: Ржаницына Варвара Матвеевна
Рождение ребёнка
06.05.1907 ст.
Сын: Ржаницын Николай Леонидович
Мать ребёнка: Ржаницына Варвара Матвеевна
Рождение ребёнка
03.10.1908 ст.
Сын: Ржаницын Матвей Леонидович
Мать ребёнка: Ржаницына Варвара Матвеевна
Рождение ребёнка
23.04.1910 ст.
Сын: Ржаницын Анатолий Леонидович
Мать ребёнка: Ржаницына Варвара Матвеевна
Смерть
Неизвестно