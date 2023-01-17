деревня Коквицы, деревня Коквицы, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми (на 2019) — Familio

Коквицы

Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Яренский уезд
12231Коквицкое (От), с. каз.при р. Вычегде.8554135370411Церковь православная 1.
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Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Яренский уезд, Айкинская волость
Коквицкое С.8625

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Яренский уезд, Айкинская волость
1883. Коквицкое, село бывшее государственное, при реке Вычегде, дворов 120, жителей 744, 2 церкви православных, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, Усть-Вымский район
169913Коквицыдеревня62°09'50°23'P-39-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Усть-Вымский муниципальный район, Сельское поселение Кожмудор
87644420121д Коквицыдеревня
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