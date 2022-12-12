Ржаницына Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1881 ст.
Сын: Ржаницын Леонид Валентинович
Отец ребёнка: Ржаницын Валентин Полиевктович
Рождение ребёнка
12.06.1885 ст.
Сын: Ржаницын Владимир Валентинович
Отец ребёнка: Ржаницын Валентин Полиевктович
Родители: псаломщик-диакон Христорождественской Коквицкой церкви Яренского уезда Валентин Полиевктов Ржаницын и его жена Александра Стефанова. Восприемники: псаломщик Троицкой Постыкеросской церкви Ус... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно