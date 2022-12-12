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Ржаницына Александра Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1881 ст.

Сын: Ржаницын Леонид Валентинович

Отец ребёнка: Ржаницын Валентин Полиевктович

Коквицы, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
12.06.1885 ст.

Сын: Ржаницын Владимир Валентинович

Отец ребёнка: Ржаницын Валентин Полиевктович

Коквицы, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Родители: псаломщик-диакон Христорождественской Коквицкой церкви Яренского уезда Валентин Полиевктов Ржаницын и его жена Александра Стефанова. Восприемники: псаломщик Троицкой Постыкеросской церкви Ус... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ржаницын Валентин Полиевктович

Смерть
Неизвестно
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