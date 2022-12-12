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Ржаницын Владимир Валентинович

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Место рождения

Коквицы, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

12.06.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1885 ст.

Отец: Ржаницын Валентин Полиевктович

Мать: Ржаницына Александра Степановна

Коквицы, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Родители: псаломщик-диакон Христорождественской Коквицкой церкви Яренского уезда Валентин Полиевктов Ржаницын и его жена Александра Стефанова. Восприемники: псаломщик Троицкой Постыкеросской церкви Ус... Показать все
Работа или профессия
С 25.08.1905
Яренск, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Ученик аптекаря в Яренской земской аптеке.
Смерть
Неизвестно
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