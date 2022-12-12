Ржаницын Владимир Валентинович
Место рождения
Дата рождения12.06.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1885 ст.
Родители: псаломщик-диакон Христорождественской Коквицкой церкви Яренского уезда Валентин Полиевктов Ржаницын и его жена Александра Стефанова. Восприемники: псаломщик Троицкой Постыкеросской церкви Ус... Показать все
Работа или профессия
С 25.08.1905
Яренск, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Ученик аптекаря в Яренской земской аптеке.
Смерть
Неизвестно