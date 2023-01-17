Цветкова (Ильинская) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Ильинская) Мария Александровна

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Место рождения

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

19.09.1838 ст.

Дата смерти

10.06.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дочь священника Троицкой Подлесной церкви Вологодского уезда Александра Ильинского.
Бракосочетание
12.05.1858 ст.

Муж: Цветков Лев Васильевич

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Веселовская Александра Львовна

Отец ребёнка: Цветков Лев Васильевич

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1860

Сын: Цветков Василий Львович

Отец ребёнка: Цветков Лев Васильевич

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
17.01.1862 ст.

Дочь: Вересова Серафима Львовна

Отец ребёнка: Цветков Лев Васильевич

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Цветкова Илария Львовна

Отец ребёнка: Цветков Лев Васильевич

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Ильинская Евстолия Львовна

Отец ребёнка: Цветков Лев Васильевич

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1868 ст.

Сын: Цветков Александр Львович

Отец ребёнка: Цветков Лев Васильевич

Ямская Слобода, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1870 ст.

Сын: Цветков Иван Львович

Отец ребёнка: Цветков Лев Васильевич

Ямская Слобода, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын священника.
Рождение ребёнка
16.01.1876 ст.

Дочь: Цветкова Лидия Львовна

Отец ребёнка: Цветков Лев Васильевич

Ямская Слобода, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Цветкова Варвара Львовна

Отец ребёнка: Цветков Лев Васильевич

Ямская Слобода, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
10.06.1911 ст.
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