Цветкова (Ильинская) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения19.09.1838 ст.
Дата смерти10.06.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1838 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника Троицкой Подлесной церкви Вологодского уезда Александра Ильинского.
Бракосочетание
12.05.1858 ст.
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Веселовская Александра Львовна
Отец ребёнка: Цветков Лев Васильевич
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Цветков Лев Васильевич
Рождение ребёнка
17.01.1862 ст.
Дочь: Вересова Серафима Львовна
Отец ребёнка: Цветков Лев Васильевич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Цветкова Илария Львовна
Отец ребёнка: Цветков Лев Васильевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Ильинская Евстолия Львовна
Отец ребёнка: Цветков Лев Васильевич
Рождение ребёнка
21.02.1868 ст.
Сын: Цветков Александр Львович
Отец ребёнка: Цветков Лев Васильевич
Рождение ребёнка
23.06.1870 ст.
Сын: Цветков Иван Львович
Отец ребёнка: Цветков Лев Васильевич
Сын священника.
Рождение ребёнка
16.01.1876 ст.
Дочь: Цветкова Лидия Львовна
Отец ребёнка: Цветков Лев Васильевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Цветкова Варвара Львовна
Отец ребёнка: Цветков Лев Васильевич
Смерть
10.06.1911 ст.