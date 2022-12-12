Цветков Иван Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1870 ст.
Дата смерти20.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
23.06.1870 ст.
Сын священника.
Образование
1888
Окончил 1 класс Семинарии.
Работа или профессия
13.01.1889 ст.
Определен псаломщиком к Николаевской Заболотско-приходской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
28.10.1891 ст.
Мать ребёнка: Цветкова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
05.03.1893 ст.
Дочь: Цветкова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Цветкова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
20.08.1896 ст.
Дочь: Цветкова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Цветкова Екатерина Николаевна
Работа или профессия
27.01.1897 ст.
Определен диаконом к Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
С 01.09.1897 ст.
Состоял в должности учителя пения в Ламанском Порозовском земском и в третьем приходском г.Вологды училищах.
Рождение ребёнка
15.07.1898 ст.
Сын: Цветков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Цветкова Екатерина Николаевна
Работа или профессия
С 23.01.1903 ст.
В должности псаломщика при Вологодской градской Владимирской церкви.
Работа или профессия
С 22.11.1908 ст.
Заведующий и законоучитель при Спасо-Преображенской церковно-приходской школе. Выдержал испытания на пастыря и имеет свидетельство на звание учителя церковно-приходской школы.
Работа или профессия
22.11.1908 ст.
Рукоположен во священника к Спасской (Спасо-Преображенской) Репнопустынской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
16.03.1909 ст.
Мать ребёнка: Цветкова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
28.04.1912 ст.
Сын: Цветков Александр Иванович
Мать ребёнка: Цветкова Екатерина Николаевна
Работа или профессия
06.01.1915 ст.
Перемещен по прошению Леонтиевской Верхневологодской церкви Вологодского уезда и с этого же времени состоит в должности заведующего и законоучителя в Лентиевской Верхвологодской женской ЦПШ и Северо-Ф... Показать все
Награда
22.03.1917 ст.
Награжден набедренником.
Смерть
20.01.1938
Расстрелян.