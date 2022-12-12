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Цветков Иван Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1870 ст.

Дата смерти

20.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1870 ст.

Отец: Цветков Лев Васильевич

Мать: Цветкова Мария Александровна

Сын священника.
Образование
1888
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил 1 класс Семинарии.
Работа или профессия
13.01.1889 ст.
Определен псаломщиком к Николаевской Заболотско-приходской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1890

Жена: Цветкова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
28.10.1891 ст.

Сын: Цветков Николай Иванович

Мать ребёнка: Цветкова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
05.03.1893 ст.

Дочь: Цветкова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Цветкова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
20.08.1896 ст.

Дочь: Цветкова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Цветкова Екатерина Николаевна

Работа или профессия
27.01.1897 ст.
Определен диаконом к Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
С 01.09.1897 ст.
Состоял в должности учителя пения в Ламанском Порозовском земском и в третьем приходском г.Вологды училищах.
Рождение ребёнка
15.07.1898 ст.

Сын: Цветков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Цветкова Екатерина Николаевна

Работа или профессия
С 23.01.1903 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
В должности псаломщика при Вологодской градской Владимирской церкви.
Работа или профессия
С 22.11.1908 ст.
Заведующий и законоучитель при Спасо-Преображенской церковно-приходской школе. Выдержал испытания на пастыря и имеет свидетельство на звание учителя церковно-приходской школы.
Работа или профессия
22.11.1908 ст.
Рукоположен во священника к Спасской (Спасо-Преображенской) Репнопустынской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
16.03.1909 ст.

Сын: Цветков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Цветкова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
28.04.1912 ст.

Сын: Цветков Александр Иванович

Мать ребёнка: Цветкова Екатерина Николаевна

Работа или профессия
06.01.1915 ст.
Перемещен по прошению Леонтиевской Верхневологодской церкви Вологодского уезда и с этого же времени состоит в должности заведующего и законоучителя в Лентиевской Верхвологодской женской ЦПШ и Северо-Ф... Показать все
Награда
22.03.1917 ст.
Награжден набедренником.
Смерть
20.01.1938
Расстрелян.
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