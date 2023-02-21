Цветкова (Дубравина) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1890
Муж: Цветков Иван Львович
Рождение ребёнка
28.10.1891 ст.
Отец ребёнка: Цветков Иван Львович
Рождение ребёнка
05.03.1893 ст.
Дочь: Цветкова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Цветков Иван Львович
Рождение ребёнка
20.08.1896 ст.
Дочь: Цветкова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Цветков Иван Львович
Рождение ребёнка
15.07.1898 ст.
Сын: Цветков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Цветков Иван Львович
Рождение ребёнка
16.03.1909 ст.
Отец ребёнка: Цветков Иван Львович
Рождение ребёнка
28.04.1912 ст.
Сын: Цветков Александр Иванович
Отец ребёнка: Цветков Иван Львович
Смерть
Неизвестно