Цветкова (Дубравина) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Дубравина) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1890

Муж: Цветков Иван Львович

Рождение ребёнка
28.10.1891 ст.

Сын: Цветков Николай Иванович

Отец ребёнка: Цветков Иван Львович

Рождение ребёнка
05.03.1893 ст.

Дочь: Цветкова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Цветков Иван Львович

Рождение ребёнка
20.08.1896 ст.

Дочь: Цветкова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Цветков Иван Львович

Рождение ребёнка
15.07.1898 ст.

Сын: Цветков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Цветков Иван Львович

Рождение ребёнка
16.03.1909 ст.

Сын: Цветков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Цветков Иван Львович

Рождение ребёнка
28.04.1912 ст.

Сын: Цветков Александр Иванович

Отец ребёнка: Цветков Иван Львович

Смерть
Неизвестно
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