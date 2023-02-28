Костицын Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиОколо 1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Костицын Михаил Иванович
Мать: Костицына Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Костицына Мария Ивановна
Мать ребёнка: Костицына Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Костицына Анисья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Флоро-Лаврской церкви в вотчине Павлова монастыря Грязовецкого уезда.
Смерть
Около 1847