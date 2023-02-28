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Костицын Иван Михайлович

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Место рождения

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Около 1847

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Костицын Михаил Иванович

Мать: Костицына Анна Андреевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Костицына Мария Ивановна

Мать ребёнка: Костицына Анисья Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Цветков Василий Иванович

Мать ребёнка: Костицына Анисья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костицына Анисья Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Священник Флоро-Лаврской церкви в вотчине Павлова монастыря Грязовецкого уезда.
Смерть
Около 1847
Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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