Костицына (Слободина) Анисья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костицына (Слободина) Анисья Григорьевна

Место рождения

Слобода, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Слободин Григорий Иванович

Мать: Слободина Авдотья Петровна

Слобода, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Дочь диакона Николаевской церкви в Охотничьей Слободе Грязовецкого уезда Григория Ивановича Слободина.
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Костицына Мария Ивановна

Отец ребёнка: Костицын Иван Михайлович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Цветков Василий Иванович

Отец ребёнка: Костицын Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костицын Иван Михайлович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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