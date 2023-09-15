Костицына (Слободина) Анисья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Дочь диакона Николаевской церкви в Охотничьей Слободе Грязовецкого уезда Григория Ивановича Слободина.
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Костицына Мария Ивановна
Отец ребёнка: Костицын Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Костицын Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно