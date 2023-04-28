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Слободин Григорий Иванович

Место рождения

Слобода, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Слобода, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Костицына Анисья Григорьевна

Мать ребёнка: Слободина Авдотья Петровна

Слобода, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Дочь диакона Николаевской церкви в Охотничьей Слободе Грязовецкого уезда Григория Ивановича Слободина.
Рождение ребёнка
1761

Сын: Слободин Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Слободина Авдотья Петровна

Слобода, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Слободин Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Слободина Авдотья Петровна

Слобода, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слободина Авдотья Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Диакон Николаевской церкви в Охотничьей Слободе Грязовецкого уезда.
Смерть
Неизвестно
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