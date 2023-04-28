Слободин Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Костицына Анисья Григорьевна
Мать ребёнка: Слободина Авдотья Петровна
Дочь диакона Николаевской церкви в Охотничьей Слободе Грязовецкого уезда Григория Ивановича Слободина.
Рождение ребёнка
1761
Сын: Слободин Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Слободина Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Слободин Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Слободина Авдотья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Диакон Николаевской церкви в Охотничьей Слободе Грязовецкого уезда.
Смерть
Неизвестно