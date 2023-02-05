Слободина Авдотья Петровна
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Костицына (Слободина) Анисья Григорьевна
Отец ребёнка: Слободин Григорий Иванович
Дочь диакона Николаевской церкви в Охотничьей Слободе Грязовецкого уезда Григория Ивановича Слободина.
Рождение ребёнка
1761
Сын: Авдуевский (Слободин) Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Слободин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Слободин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Слободин Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно