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Слободина Авдотья Петровна

Место рождения

Слобода, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Слобода, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слободин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Костицына (Слободина) Анисья Григорьевна

Отец ребёнка: Слободин Григорий Иванович

Слобода, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Дочь диакона Николаевской церкви в Охотничьей Слободе Грязовецкого уезда Григория Ивановича Слободина.
Рождение ребёнка
1761

Сын: Авдуевский (Слободин) Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Слободин Григорий Иванович

Слобода, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Слободин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Слободин Григорий Иванович

Слобода, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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