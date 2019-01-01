деревня Слобода, деревня Слобода, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Слобода

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по отношению Управления Вологодской казенной палаты о рассрочке недоимки казенных и земских поземельных сборов крестьянам дер. Слобода Огарковской волости Романовым. Показать все
Дело о причислении крестьянина дер. Слободы Огарковской волости Александра Чистякова к вологодскому мещанству. 1903–1904 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Показать все
Ревизская сказка о крестьянах дер. Слобода Ростиловской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8929.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
2661Елизаветино, д. вл.при рч. Мяснике.91351216
2662Слобода Комельская (Охотничья), с. вл.при рчч. Мяснике и Ильмовке.91481517Церковь православная 1.
2663Цыцарицино (Слобода), д. вл.при рчч. Мяснике и Ильмовке.14½144346

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Огарковская волость
521. Комельская Слобода (Николаевский Слободский погост), село бывшее владельческое, при речке Ильмовке, дворов 21, жителей 126, церковь православная, школа, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Огарковская волость
20Комельская СлободаСлободскоебывшие помещичьи276261
25Елизаветино2-е Девяти-Избенскоебывшие помещичьи61411
Грязовецкий уезд, Ведерковская волость
48аОхотничья Слобода аКураковск.собственники249
48бОхотничья слобода бКураковск.собственники498

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Перцевский сельсовет
Елизаветино 2105деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 35 км. Летнее: —.88
Слобода I (1 пром. пр.,1 торг. завед.,маслозавод,шк. I ст.) 2125деревняЗимнее: 3,5 км. Летнее: —.Зимнее: 8 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.2531

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
36338Слободадеревня58°58'с.ш.40°14'в.д.O-37-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Перцевское сельское поселение
19624464101д Слободадеревня
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