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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по отношению Управления Вологодской казенной палаты о рассрочке недоимки казенных и земских поземельных сборов крестьянам дер. Слобода Огарковской волости Романовым. Показать все
Дело о причислении крестьянина дер. Слободы Огарковской волости Александра Чистякова к вологодскому мещанству. 1903–1904 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Показать все
Ревизская сказка о крестьянах дер. Слобода Ростиловской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8929.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2661Елизаветино, д. вл.при рч. Мяснике.91351216
2662Слобода Комельская (Охотничья), с. вл.при рчч. Мяснике и Ильмовке.91481517Церковь православная 1.
2663Цыцарицино (Слобода), д. вл.при рчч. Мяснике и Ильмовке.9½14½144346
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
521. Комельская Слобода (Николаевский Слободский погост), село бывшее владельческое, при речке Ильмовке, дворов 21, жителей 126, церковь православная, школа, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
20Комельская СлободаСлободскоебывшие помещичьи276261
25Елизаветино2-е Девяти-Избенскоебывшие помещичьи61411
48аОхотничья Слобода аКураковск.собственники249
48бОхотничья слобода бКураковск.собственники498
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Елизаветино 2105деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 35 км. Летнее: —.88
Слобода I (1 пром. пр.,1 торг. завед.,маслозавод,шк. I ст.) 2125деревняЗимнее: 3,5 км. Летнее: —.Зимнее: 8 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.2531
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36338Слободадеревня58°58'с.ш.40°14'в.д.O-37-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624464101д Слободадеревня