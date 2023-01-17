Костицына Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Пономарская дочь.
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Костицын Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Костицына Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Костицын Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Костицын Федор Михайлович
Отец ребёнка: Костицын Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Костицына Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Костицын Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно