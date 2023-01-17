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Костицына Анна Андреевна

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Место рождения

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Пономарская дочь.
Рождение ребёнка
1761

Сын: Костицын Иван Михайлович

Отец ребёнка: Костицын Михаил Иванович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Костицына Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Костицын Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Костицын Федор Михайлович

Отец ребёнка: Костицын Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Костицына Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Костицын Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костицын Михаил Иванович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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