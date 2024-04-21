Албул Онуфрей Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1991
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Албул Терентий
Мать: Агрепина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Албул) Лидия Онуфриевна
Мать ребёнка: Албул Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорян (Албул) Мария Онуфриевна
Мать ребёнка: Албул Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Албул Надежда
Рождение ребёнка
06.03.1950
Мать ребёнка: Албул Надежда
Рождение ребёнка
16.05.1955
Сын: Албул Анатолий Онуфриевич
Мать ребёнка: Албул Надежда
Рождение ребёнка
30.11.1959
Мать ребёнка: Албул Надежда
Смерть
1991