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Албул Онуфрей Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Албул Терентий

Мать: Агрепина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Албул) Лидия Онуфриевна

Мать ребёнка: Албул Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорян (Албул) Мария Онуфриевна

Мать ребёнка: Албул Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Албул Николай Онуфриевич

Мать ребёнка: Албул Надежда

Рождение ребёнка
06.03.1950

Сын: Албул Василий Онуфриевич

Мать ребёнка: Албул Надежда

Рождение ребёнка
16.05.1955

Сын: Албул Анатолий Онуфриевич

Мать ребёнка: Албул Надежда

Рождение ребёнка
30.11.1959

Сын: Албул Петр Онуфриевич

Мать ребёнка: Албул Надежда

Смерть
1991

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