Григорян (Албул) Мария Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорян (Албул) Мария Онуфриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Албул Онуфрей Терентьевич

Мать: Албул Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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