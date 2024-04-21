Агрепина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Албул) Ольга Терентьевна
Отец ребёнка: Албул Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Албул Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Албул Терентий
Рождение ребёнка
13.12.1912
Отец ребёнка: Албул Терентий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Албул Онуфрей Терентьевич
Отец ребёнка: Албул Терентий
Смерть
Неизвестно