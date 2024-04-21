Албул Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Албул Терентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Албул) Ольга Терентьевна

Мать ребёнка: Агрепина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Албул Василий Терентьевич

Мать ребёнка: Агрепина

Рождение ребёнка
13.12.1912

Сын: Албул Андрей Терентьевич

Мать ребёнка: Агрепина

Рождение ребёнка
1918

Сын: Албул Онуфрей Терентьевич

Мать ребёнка: Агрепина

Смерть
Неизвестно

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