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Албул Петр Онуфриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1959

Дата смерти

05.09.2013

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1959

Отец: Албул Онуфрей Терентьевич

Мать: Албул Надежда

Рождение ребёнка
14.03.1982

Сын: Албул Сергей Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Незавертайловка, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
22.11.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.09.2013

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