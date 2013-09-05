Албул Петр Онуфриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1959
Дата смерти05.09.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1959
Отец: Албул Онуфрей Терентьевич
Мать: Албул Надежда
Рождение ребёнка
14.03.1982
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Незавертайловка, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
22.11.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.09.2013