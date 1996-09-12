Албул Василий Онуфриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1950
Дата смерти12.09.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1950
Отец: Албул Онуфрей Терентьевич
Мать: Албул Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.09.1996
Незавертайловка, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра