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Албул Василий Онуфриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1950

Дата смерти

12.09.1996

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1950

Отец: Албул Онуфрей Терентьевич

Мать: Албул Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.09.1996
Незавертайловка, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра

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