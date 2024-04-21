Албул Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Албул) Лидия Онуфриевна
Отец ребёнка: Албул Онуфрей Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорян (Албул) Мария Онуфриевна
Отец ребёнка: Албул Онуфрей Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Албул Онуфрей Терентьевич
Рождение ребёнка
06.03.1950
Отец ребёнка: Албул Онуфрей Терентьевич
Рождение ребёнка
16.05.1955
Сын: Албул Анатолий Онуфриевич
Отец ребёнка: Албул Онуфрей Терентьевич
Рождение ребёнка
30.11.1959
Отец ребёнка: Албул Онуфрей Терентьевич