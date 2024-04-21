Албул Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Албул Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Албул) Лидия Онуфриевна

Отец ребёнка: Албул Онуфрей Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорян (Албул) Мария Онуфриевна

Отец ребёнка: Албул Онуфрей Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Албул Николай Онуфриевич

Отец ребёнка: Албул Онуфрей Терентьевич

Рождение ребёнка
06.03.1950

Сын: Албул Василий Онуфриевич

Отец ребёнка: Албул Онуфрей Терентьевич

Рождение ребёнка
16.05.1955

Сын: Албул Анатолий Онуфриевич

Отец ребёнка: Албул Онуфрей Терентьевич

Рождение ребёнка
30.11.1959

Сын: Албул Петр Онуфриевич

Отец ребёнка: Албул Онуфрей Терентьевич

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