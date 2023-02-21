Рывкин Абрам ( Аба Сима) Ицкович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рывкин Абрам ( Аба Сима) Ицкович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Ривкин Ицков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Рывкин Мирон Абрамович

Мать ребёнка: Рывкина Хана

Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Рождение ребёнка
25.02.1905

Сын: Рывкин Юрий Абрамович

Мать ребёнка: Рывкина Хана

Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Бляхер София Абрамовна

Мать ребёнка: Рывкина Хана

Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Рождение ребёнка
1907

Сын: Рывкин Гирш Абрамович

Мать ребёнка: Рывкина Хана

Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Рождение ребёнка
1910

Сын: Рывкин Илья Абрамович

Мать ребёнка: Рывкина Хана

Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Рождение ребёнка
15.12.1914

Дочь: Ривкина Вера Абрамовна

Мать ребёнка: Рывкина Хана

Буяново, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рывкин Хаим Абрамович

Мать ребёнка: Рывкина Хана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рывкина Хана

Смерть
Около 1942
Илья, Вилейский район, Минская область
Погиб в ВОВ партизанский отряд Место захоронения: Страна: Беларусь, Область: Минская, Район: Вилейский, Сельсовет: Ильянский, НП: Илья, агрогородок Номер захоронения: 6311 Примечания: аг.Илья, Виле... Показать все
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