Рывкин Абрам ( Аба Сима) Ицкович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Ривкин Ицков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Рывкина Хана
Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Рождение ребёнка
25.02.1905
Мать ребёнка: Рывкина Хана
Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Бляхер София Абрамовна
Мать ребёнка: Рывкина Хана
Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Рывкина Хана
Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Рывкина Хана
Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Рождение ребёнка
15.12.1914
Дочь: Ривкина Вера Абрамовна
Мать ребёнка: Рывкина Хана
Буяново, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рывкина Хана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рывкина Хана
Смерть
Около 1942
Илья, Вилейский район, Минская область
Погиб в ВОВ партизанский отряд Место захоронения: Страна: Беларусь, Область: Минская, Район: Вилейский, Сельсовет: Ильянский, НП: Илья, агрогородок Номер захоронения: 6311 Примечания: аг.Илья, Виле... Показать все