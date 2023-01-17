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Рывкин Юрий Абрамович

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Место рождения

Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии

Дата рождения

25.02.1905

Дата смерти

12.12.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1905

Отец: Рывкин Абрам ( Аба Сима) Ицкович

Мать: Рывкина Хана

Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Конорова Лиля Юрьевна

Мать ребёнка: Рывкина Розалия Эммануиловна

город Нижний Новгород, Нижегородская обл., СССР
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Рывкина Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Рывкина Розалия Эммануиловна

город Нижний Новгород, Нижегородская обл., СССР
Рождение ребёнка
16.06.1950

Сын: Рывкин Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Рывкина Циля Абрамовна

Николаев , СССР
Рождение ребёнка
1957

Сын: Рывкин Вадим Юрьевич

Мать ребёнка: Рывкина Циля Абрамовна

Николаев, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рывкина Циля Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рывкина Розалия Эммануиловна

Смерть
12.12.1992
Николаев, Миколаївська область
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