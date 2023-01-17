Рывкин Юрий Абрамович
Место рожденияРоссийская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Дата рождения25.02.1905
Дата смерти12.12.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1905
Отец: Рывкин Абрам ( Аба Сима) Ицкович
Мать: Рывкина Хана
Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Конорова Лиля Юрьевна
Мать ребёнка: Рывкина Розалия Эммануиловна
город Нижний Новгород, Нижегородская обл., СССР
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Рывкина Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Рывкина Розалия Эммануиловна
город Нижний Новгород, Нижегородская обл., СССР
Рождение ребёнка
16.06.1950
Мать ребёнка: Рывкина Циля Абрамовна
Николаев , СССР
Рождение ребёнка
1957
Сын: Рывкин Вадим Юрьевич
Мать ребёнка: Рывкина Циля Абрамовна
Николаев, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рывкина Циля Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1992
Николаев, Миколаївська область