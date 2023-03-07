Рывкина Розалия Эммануиловна
Место рождения
Дата рождения15.04.1906
Дата смерти01.12.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Конорова Лиля Юрьевна
Отец ребёнка: Рывкин Юрий Абрамович
город Нижний Новгород, Нижегородская обл., СССР
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Рывкина Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Рывкин Юрий Абрамович
город Нижний Новгород, Нижегородская обл., СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.1970
Марьина Роща Квадрат 6, ряд 8, ограда/участок 567