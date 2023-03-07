Рывкина Розалия Эммануиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рывкина Розалия Эммануиловна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

15.04.1906

Дата смерти

01.12.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Конорова Лиля Юрьевна

Отец ребёнка: Рывкин Юрий Абрамович

город Нижний Новгород, Нижегородская обл., СССР
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Рывкина Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Рывкин Юрий Абрамович

город Нижний Новгород, Нижегородская обл., СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рывкин Юрий Абрамович

Смерть
01.12.1970
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Марьина Роща Квадрат 6, ряд 8, ограда/участок 567
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