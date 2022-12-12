Рывкина (Готкина) Циля Абрамовна
Место рождения
Дата рождения26.06.1922
Дата смерти01.01.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1922
Отец: Готкин Абрам
Мать: Готкина София Марковна
Рождение ребёнка
16.06.1950
Отец ребёнка: Рывкин Юрий Абрамович
Николаев , СССР
Рождение ребёнка
1957
Сын: Рывкин Вадим Юрьевич
Отец ребёнка: Рывкин Юрий Абрамович
Николаев, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1993