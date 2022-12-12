Рывкина (Готкина) Циля Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рывкина (Готкина) Циля Абрамовна

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Место рождения

Николаев, Миколаївська область

Дата рождения

26.06.1922

Дата смерти

01.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1922

Отец: Готкин Абрам

Мать: Готкина София Марковна

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
16.06.1950

Сын: Рывкин Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Рывкин Юрий Абрамович

Николаев , СССР
Рождение ребёнка
1957

Сын: Рывкин Вадим Юрьевич

Отец ребёнка: Рывкин Юрий Абрамович

Николаев, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рывкин Юрий Абрамович

Смерть
01.01.1993
Николаев, Миколаївська область
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