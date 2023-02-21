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Рывкин Михаил Юрьевич

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Место рождения

Николаев , СССР

Дата рождения

16.06.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1950

Отец: Рывкин Юрий Абрамович

Мать: Рывкина Циля Абрамовна

Николаев , СССР
Рождение ребёнка
30.03.1975

Сын: Рывкин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Рывкина Светлана

СССР, УССР, г. Николаев
Рождение ребёнка
21.02.1989

Дочь: Люстина-Шумахер Елена Михайловна

Мать ребёнка: Рывкина Светлана

Николаев. СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рывкина Светлана

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