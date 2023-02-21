Рывкин Михаил Юрьевич
Место рожденияНиколаев , СССР
Дата рождения16.06.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1950
Отец: Рывкин Юрий Абрамович
Мать: Рывкина Циля Абрамовна
Николаев , СССР
Рождение ребёнка
30.03.1975
Сын: Рывкин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Рывкина Светлана
СССР, УССР, г. Николаев
Рождение ребёнка
21.02.1989
Дочь: Люстина-Шумахер Елена Михайловна
Мать ребёнка: Рывкина Светлана
Николаев. СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рывкина Светлана