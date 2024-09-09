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Рывкина Хана

Место рождения

Российская Империя, Смоленская губерния, Краснинский уезд, д. Буяново

Дата рождения

Между 1875 и 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1875 и 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рывкин Абрам ( Аба Сима) Хаимович (Ицкович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рывкин Хаим Абрамович

Отец ребёнка: Рывкин Абрам ( Аба Сима) Хаимович (Ицкович)

Рождение ребёнка
1900

Сын: Рывкин Мирон Абрамович

Отец ребёнка: Рывкин Абрам ( Аба Сима) Хаимович (Ицкович)

Рождение ребёнка
25.02.1905

Сын: Рывкин Юрий Абрамович

Отец ребёнка: Рывкин Абрам ( Аба Сима) Хаимович (Ицкович)

Рождение ребёнка
16.12.1905

Дочь: Бляхер (Ривкина) София Абрамовна

Отец ребёнка: Рывкин Абрам ( Аба Сима) Хаимович (Ицкович)

Рождение ребёнка
1907

Сын: Рывкин Гирш Абрамович

Отец ребёнка: Рывкин Абрам ( Аба Сима) Хаимович (Ицкович)

Рождение ребёнка
1910

Сын: Рывкин Илья Абрамович

Отец ребёнка: Рывкин Абрам ( Аба Сима) Хаимович (Ицкович)

Рождение ребёнка
15.12.1914

Дочь: Ривкина Вера Абрамовна

Отец ребёнка: Рывкин Абрам ( Аба Сима) Хаимович (Ицкович)

Буяново, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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