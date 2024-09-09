Рывкина Хана
Место рожденияРоссийская Империя, Смоленская губерния, Краснинский уезд, д. Буяново
Дата рожденияМежду 1875 и 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1875 и 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рывкин Абрам ( Аба Сима) Хаимович (Ицкович)
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Рывкин Абрам ( Аба Сима) Хаимович (Ицкович)
Рождение ребёнка
25.02.1905
Отец ребёнка: Рывкин Абрам ( Аба Сима) Хаимович (Ицкович)
Рождение ребёнка
16.12.1905
Дочь: Бляхер (Ривкина) София Абрамовна
Отец ребёнка: Рывкин Абрам ( Аба Сима) Хаимович (Ицкович)
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Рывкин Абрам ( Аба Сима) Хаимович (Ицкович)
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Рывкин Абрам ( Аба Сима) Хаимович (Ицкович)
Рождение ребёнка
15.12.1914
Дочь: Ривкина Вера Абрамовна
Отец ребёнка: Рывкин Абрам ( Аба Сима) Хаимович (Ицкович)
Буяново, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно