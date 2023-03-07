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Ривкина Вера Абрамовна

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Место рождения

Буяново, Краснинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.12.1914

Дата смерти

21.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1914

Отец: Рывкин Абрам ( Аба Сима) Ицкович

Мать: Рывкина Хана

Буяново, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1938

Сын: Шеин Эдуард Исакович

Отец ребёнка: Шеин Исаак Менделевич

с. Красное Смоленской области, СССР
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Садовская Ирина Антоновна

Отец ребёнка: Булгаков Антон

Североуральск, Свердловская обл., СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булгаков Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеин Исаак Менделевич

Развод
Неизвестно

Муж: Булгаков Антон

Смерть
21.03.1980
Североуральск, Североуральский, Свердловская область
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