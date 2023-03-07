Ривкина Вера Абрамовна
Место рождения
Дата рождения15.12.1914
Дата смерти21.03.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1914
Отец: Рывкин Абрам ( Аба Сима) Ицкович
Мать: Рывкина Хана
Рождение ребёнка
13.08.1938
Сын: Шеин Эдуард Исакович
Отец ребёнка: Шеин Исаак Менделевич
с. Красное Смоленской области, СССР
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Садовская Ирина Антоновна
Отец ребёнка: Булгаков Антон
Североуральск, Свердловская обл., СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булгаков Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Булгаков Антон
Смерть
21.03.1980
Североуральск, Североуральский, Свердловская область