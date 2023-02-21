Рывкин Мирон Абрамович
Место рожденияРоссийская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Дата рождения1900
Дата смерти19.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Рывкин Абрам ( Аба Сима) Ицкович
Мать: Рывкина Хана
Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Гольдман Ида Мироновна
Мать ребёнка: Рывкина Елизавета (Цыля) Файвовна
СССР, Белоруссия, г. Гомель
Рождение ребёнка
04.08.1932
Сын: Рывкин Борис (Абрам) Миронович
Мать ребёнка: Рывкина Елизавета (Цыля) Файвовна
СССР, Белоруссия, г. Гомель
Рождение ребёнка
30.01.1941
Дочь: Абаева Елена Мироновна
Мать ребёнка: Рывкина Елизавета (Цыля) Файвовна
Гомель, Гомельская область
Смерть
19.04.1944
Одаев, Івано-Франківська область
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Украина г. Тлумач, мемориал воинам ВОВ
центр городского парка