Рывкин Мирон Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРывкин Мирон Абрамович

Рывкин Мирон Абрамович

avatar

Место рождения

Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии

Дата рождения

1900

Дата смерти

19.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Рывкин Абрам ( Аба Сима) Ицкович

Мать: Рывкина Хана

Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Гольдман Ида Мироновна

Мать ребёнка: Рывкина Елизавета (Цыля) Файвовна

СССР, Белоруссия, г. Гомель
Рождение ребёнка
04.08.1932

Сын: Рывкин Борис (Абрам) Миронович

Мать ребёнка: Рывкина Елизавета (Цыля) Файвовна

СССР, Белоруссия, г. Гомель
Рождение ребёнка
30.01.1941

Дочь: Абаева Елена Мироновна

Мать ребёнка: Рывкина Елизавета (Цыля) Файвовна

Гомель, Гомельская область
Смерть
19.04.1944
Одаев, Івано-Франківська область
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Украина г. Тлумач, мемориал воинам ВОВ
центр городского парка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close