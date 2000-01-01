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Рывкин Илья Абрамович

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Место рождения

Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии

Дата рождения

1910

Дата смерти

14.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Между 1875 и 1880 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Рывкин Абрам ( Аба Сима) Ицкович

Мать: Рывкина Хана

Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рывкина Елена Иосифовна

Смерть
14.02.1943
Ленинградская обл., Тосненский район, д. Черевшово
https://pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok4976845/?static_hash=cb5118760a700022b42b21ad77e5f5afv7
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