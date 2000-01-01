Рывкин Илья Абрамович
Место рожденияРоссийская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Дата рождения1910
Дата смерти14.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Рывкин Абрам ( Аба Сима) Ицкович
Мать: Рывкина Хана
Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рывкина Елена Иосифовна
Смерть
14.02.1943
Ленинградская обл., Тосненский район, д. Черевшово
https://pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok4976845/?static_hash=cb5118760a700022b42b21ad77e5f5afv7