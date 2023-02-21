Бляхер (Рывкина) София Абрамовна
Место рожденияРоссийская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Дата рождения1905
Дата смерти?.09.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Рывкин Абрам ( Аба Сима) Ицкович
Мать: Рывкина Хана
Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Рождение ребёнка
04.06.1936
Дочь: Бляхер Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Бляхер Абрам Яковлевич
Красный, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1939
Отец ребёнка: Бляхер Абрам Яковлевич
Красное, Краснинский район, Смоленская область, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.1963
Североуральск, Североуральский, Свердловская область