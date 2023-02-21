Бляхер (Рывкина) София Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бляхер (Рывкина) София Абрамовна

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Место рождения

Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.09.1963

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Рывкин Абрам ( Аба Сима) Ицкович

Мать: Рывкина Хана

Российская Империя, Красный (Красное) Краснинского района Смоленской губернии
Рождение ребёнка
04.06.1936

Дочь: Бляхер Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Бляхер Абрам Яковлевич

Красный, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1939

Сын: Ривкин Семен Абрамович

Отец ребёнка: Бляхер Абрам Яковлевич

Красное, Краснинский район, Смоленская область, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бляхер Абрам Яковлевич

Смерть
?.09.1963
Североуральск, Североуральский, Свердловская область
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