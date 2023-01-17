Обручников Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиМежду 1827 и 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Веселая Мария Ивановна
Мать ребёнка: Обручникова Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
1796
Сын: Обручников Козьма Иванович
Мать ребёнка: Обручникова Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
1802
Сын: Обручников Платон Иванович
Мать ребёнка: Обручникова Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
24.04.1804 ст.
Сын: Обручников Василий Иванович
Мать ребёнка: Обручникова Прасковья Никитична
ф.2132-оп.1-д.150 14об-15 ревизия 1858 - 10 семья исповедка 1864 - 218 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1827 и 1829