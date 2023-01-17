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Обручников Иван Егорович

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Место рождения

Луки, Московский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1780

Дата смерти

Между 1827 и 1829

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Обручников-Тюрин Егор Степанович

Мать: Обручников-Тюрина Дарья Андреевна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Веселая Мария Ивановна

Мать ребёнка: Обручникова Прасковья Никитична

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Обручников Козьма Иванович

Мать ребёнка: Обручникова Прасковья Никитична

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1802

Сын: Обручников Платон Иванович

Мать ребёнка: Обручникова Прасковья Никитична

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1804 ст.

Сын: Обручников Василий Иванович

Мать ребёнка: Обручникова Прасковья Никитична

Луки, Московский уезд, Московская губерния
ф.2132-оп.1-д.150 14об-15 ревизия 1858 - 10 семья исповедка 1864 - 218 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обручникова Прасковья Никитична

Смерть
Между 1827 и 1829
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